Minister energii: Sami będziemy budować elektrownię atomową, mamy pieniądze

Sprawa budowy elektrowni atomowej w Polsce powróciła zwłaszcza po publikacji „Dziennika Gazety Prawnej”, która powołując się na swoje źródła przekazała, że do zrealizowania takiej inwestycji brane są dwie lokalizacje w woj. pomorskim: Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Nie wiadomo jednak np. jak zostanie sfinansowana jej budowa, ani też we współpracy z którymi krajami miałaby powstać taka siłownia jądrowa.

Minister energii został zapytany w programie „Minęła dwudziesta” w TVP Info, z kim Polska zbuduje elektrownię, padły sugestie, że mogą być to Francuzi lub Chińczycy. – Będziemy sami budować, mamy na to pieniądze, potrafimy ją wybudować, jeżeli taka decyzja zapadnie – odpowiedział Krzysztof Tchórzewski.

Tchórzewski podkreślił jednak, że na razie w kwestii budowy elektrowni atomowej „to tylko jego opinia, że należy ją wybudować”. – Potrzebna jest decyzja na szczeblu rządowym, to inwestycja na miliardy złotych, i do tej decyzji rządowej się coraz bardziej zbliżamy, decyzji polityczno-gospodarczej – wskazał.

W ubiegłym tygodniu minister energii przekazał, że informacje „DGP” o lokalizacji elektrowni są jak najbardziej poprawne, ale trwają badania środowiskowe, prowadzone przez spółkę PGE EJ1 i dopiero po ich zakończeniu zostanie podjęta ostateczna decyzja.

Tchórzewski o taśmach

– Analizując te wszystkie rozmowy, jakie się w „Sowie” toczyły, to aż dziwne, że tylu ludzi, którzy określali się polskimi patriotami, przystępując do rządu, tak niefrasobliwie podchodziło do interesu Polski. Dziwne i straszne. Żart i kpina, z jaką podchodzą do głównych, strategicznych interesów Polski, ocierają się o zdradę narodową – takfTchórzewski komentował ujawnione przez TVP Info kolejne taśmy z rozmów w restauracji „Sowa & Przyjaciele” dotyczące m.in. rafinerii w Możejkach