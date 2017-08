67 milionów złotych „wyparowało” w kilka godzin. Wstrzymano przyjmowanie wniosków w ramach programu MdM

1 sierpnia weszła w życie ustawa, która pozwoliła na zwiększenie kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w tym roku z 95 proc. do 100 proc. określonego w ustawie limitu środków na lata 2017 i 2018. BGK planował wznowienie możliwości przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych do momentu wykorzystania kwoty 67 mln zł i osiągnięcia poziomu 100 proc. planowanych wypłat na ten rok, a więc do wysokości 746 mln zł.

Ogromne zainteresowanie

BGK 7 sierpnia informował, że przyjmowanie wniosków wznawia od 8 sierpnia. Na dzień wygenerowania komunikatu, do wykorzystania w 2017 r. pozostała kwota 67 mln zł. Okazało się, że te środki zostały wykorzystane w kilka godzin. BGK wydał komunikat o wstrzymaniu wniosków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych na rok 2017.

Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia w nabyciu mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi.