MON chce raportów finansowych od przedsiębiorców. 15 branż na celowniku resortu

W projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Obrony Narodowej 15 branż zostało uznanych za strategiczne z punktu widzenia państwa, są wśród nich m.in. producenci samochodów, map, broni czy samochodów, a także firmy farmaceutyczne. Wszystkie firmy objęte zapisami ustawy zostaną wpisane do specjalnego rejestru i będą zobowiązane pomagać armii, a w razie wojny udostępnić sprzęt czy infrastrukturę - opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Na tym nie kończą się jednak zobowiązania nakładane na przedsiębiorców przez resort obrony w czasie pokoju. Firmy ujęte w wykazie będą także zobowiązane do wysyłania raportu do MON co pół roku. Art. 13 ustawy przewiduje, że taki raport ma zawierać informacje o potencjale obronnym firmy, a także finansowe zestawienia.

„DGP” opisuje również, że firmy będą zobowiązane do tego, by np. przed przekazaniem darowizny uzyskać zgodę resortu obrony. Takie pozwolenie będzie wymagane także w przypadku, gdy firma będzie chciała przenieść swoją siedzibę poza Polskę.

