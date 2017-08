PGG z kiepskimi wynikami wydobycia. Rośnie import węgla z Rosji do Polski

Dziennikarka „DGP” Karolina Baca-Pogorzelska wskazuje, że Polska Grupa Górnicza ma problemy z wydobyciem węgla, co przełoży się na to, że polskiej gospodarce jeszcze w tym roku zabraknie węgla. PGG w pierwszym półroczu wyprodukowały 12,7 mln ton węgla - tak wynika z ustaleń DGP, gdy spółka podaje 14,5 mln ton (ta różnica to efekt włączenie Katowickiego Holdingu Węglowego do PGG w kwietniu tego roku, zrealizowały one wcześniej produkcję).

PGG deklaruje, że wydobędzie co najmniej 32 mln ton, jest to jednak niemożliwe, patrząc już tylko na wyniki z pierwszego półrocza. W dodatku w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku (dane za półrocze zostaną podane za kilka dni) wzrósł jednocześnie import węgla. W 2016 roku było to 3,2 mln ton, gdy w 2017 roku - było to już 3,8 mln ton. Najbardziej wzrósł import surowca z Rosji, o 300 tys. ton więcej niż w roku ubiegłym.„Dziura węglowa” według szacunków „DGP” ma wynieść nawet 5 mln ton.

Te wyniki PGG mogą oznaczać, że po 3 mld złotych „zastrzyku”, jakie trafiły do spółki, mogą być potrzebne kolejne środki finansowe, które pomogłyby PGG.

