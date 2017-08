Nowe przepisy przynoszą świetne efekty. Do kasy państwa trafi nawet 250 mln zł więcej

„DGP” wskazuje, że choć nowelizacja ustawy o grach hazardowych obowiązuje dopiero od 1 kwietnia tego roku i wieszczono, że może negatywnie wpłynąć na branżę bukmacherską, przyniosła sporo korzyści. Wśród nich jest wzrost zakładów wzajemnych o 119 proc. (w stosunku do roku 2016, dotyczy to transakcji tylko z II kwartału 2017 roku).

Rynek opuścił też największy gracz na rynku, bet365, co z zadowoleniem przyjęli lokalni bukmacherzy, którzy notują wzrosty zainteresowania swoimi ofertami. Oprócz tego zmiany przyniosą korzyści finansowe Skarbowi Państwa - z tytułu podatku od gier do państwowej kasy trafi nawet 250 mln złotych więcej niż planowano. W przyszłości ma być to nawet pół miliarda złotych więcej w budżecie.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych doprowadziła przede wszystkim do zmiany układu sił w branży bukmacherskiej - przed jej wprowadzeniem udział szarej strefy wynosił do 90 proc., gdy uczciwe firmy miały zaledwie 10 proc. Teraz ten trend się odwraca, właśnie za sprawą przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ustawy.