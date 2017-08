Tesco uruchamia nową platformę dla dostawców w Europie Środkowej

Strona „Supplier Network” pozwoli dostawcom Tesco dzielić się doświadczeniami i wyzwaniami, jakie niesie ze sobą zrównoważona produkcja oraz dostarczanie przystępnych cenowo artykułów wysokiej jakości. Użytkownicy nowego serwisu będą mogli pozostawać w kontakcie z zespołem Tesco i innymi dostawcami, a także uczyć się od siebie nawzajem zarówno w skali europejskiej, jak i globalnej, czytamy w komunikacie.

– Naszym celem jest zbudowanie silnej relacji pomiędzy Tesco, dostawcami i producentami, by zapewnić naszym klientom najlepsze produkty opracowane i wytworzone w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, a do tego w korzystnych cenach. Wierzymy, że komunikacja to klucz do dobrej współpracy i wymiany wiedzy, dlatego intensywnie rozwijamy naszą platformę. Aby nasi partnerzy chętnie dołączyli do naszej społeczności, będziemy dzielić się z nimi ciekawymi informacjami z Europy Środkowej i świata, a także umożliwiać dyskusję i wymianę doświadczeń. Specjalna funkcjonalność umożliwiająca automatyczne tłumaczenia treści pozwoli na korzystanie z platformy w jednym z czterech środkowoeuropejskich języków – powiedział dyrektor ds. produktów na Europę Środkową, Jamie Walker, cytowany w materiale.

Aby zapewnić wszystkim dostawcom możliwość używania nowej platformy oraz otrzymania niezbędnej pomocy, Tesco podzieli proces rejestracji na kilka etapów. Firma zapewnia, że wszyscy jej partnerzy w Europie Środkowej będą mieli dostęp do serwisu do października 2017 r., podano również.

„Silna współpraca z dostawcami jest dla Tesco bardzo ważna. Poza platformą, w ubiegłym roku firma stworzyła specjalny zespół, którego zadaniem jest ciągłe ulepszanie i rozwijanie komunikacji między partnerami. Raz w roku dostawcy mogą wziąć udział w Środkowoeuropejskiej Konferencji dla Dostawców, która każdego roku odbywa się w innym kraju. [...] Jednym z efektów współpracy jest niedawna standaryzacja terminów płatności dla wszystkich dostawców oraz skrócenie terminów dla mniejszych podmiotów” – podsumowano.

Tesco rozpoczęło działalność w Polsce w 1995 r. Obecnie zatrudnia ponad 28 tys. osób i oferuje produkty 3 700 polskich dostawców. Co tydzień sklepy Tesco odwiedza ponad 5 mln klientów.