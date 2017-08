Minister o unijnej dyrektywie: Wyeliminuje polskie firmy, to ponad 100 tys. miejsc pracy

Komisja Europejska pracuje nad zmianami dotyczącymi delegowania pracowników w Unii Europejskiej, a wśród proponowanych zmian jest m.in. zasada, która nakazywałaby płacić te same pensje za tę samą pracę, w tym samym miejscu. W praktyce pracownik z Litwy delegowany przez pracodawcę na przykład do Francji, miałby dostawać za swoją pracę takie same pieniądze, co osoba zatrudniona lokalnie. Obecnie w takiej sytuacji pracownik z Litwy może pracować za stawki swojego kraju, co w takim przypadku jest o wiele mniejszą pensją niż minimalne wynagrodzenie gwarantowane we Francji.

W ostatnim czasie prezydent Francji Emmanuel Macron, zwolennik tego rozwiązania, pojawił się w kilku krajach Unii Europejskiej, by przekonywać głowy państw co do zasadności tej dyrektywy.

Do tego, jakie zmiany niesie ona za sobą, odniósł się na antenie TVP Info w programie „Gość Wiadomości” minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. – To ponad 100 tys. miejsc pracy i ponad 12 miliardów złotych wpływów do budżetu. Z drugiej strony protekcjonistyczne działanie Francji, zresztą i Niemiec, które forsują projekt dyrektywy unijnej, która tak naprawdę wyeliminuje polskie przedsiębiorstwa transportowe, ale nie tylko polskie, a wielu państw europejskich – mówił Adamczyk.

„Mam nadzieję, że ostateczny kształt dyrektywy będzie korzystny”

Minister wspomniał, że rozmawiał na ten temat z ministrem transportu (resort analogiczny do polskiego ministerstwa infrastruktury i budownictwa – red.) Hiszpanii. Jak wskazał, jego hiszpański odpowiednik ubolewa, że rozwiązania forsowane przez Macrona i KE, będą restrykcyjne także w stosunku do transportu hiszpańskiego w Europie. W związku z tymi zastrzeżeniami, jak mówił minister, Polska prowadzi działania na różnym poziomie, m.in. poprzez MSZ czy spotkania premier Beaty Szydło z szefami rządów krajów Unii Europejskiej. – Ministerstwo infrastruktury jest od wielu miesięcy w bliskim kontakcie z ministrami transportu innych państw UE. Stanowisko analogiczne do polskiego mają, przypomnę: Czesi, Słowacy, Irlandczycy, Hiszpanie, Litwini, Słoweńcy... – powiedział.

Jak przekazał minister infrastruktury, pierwsza debata na szczycie na temat pracowników delegowanych odbędzie się w grudniu tego roku. Natomiast przed nią odbędzie się spotkanie ministrów transportu krajów UE. – Mam nadzieję, że ostateczne rozwiązanie, ostateczny kształt dyrektywy będzie korzystny dla firm m.in. z Polski – stwierdził Adamczyk.