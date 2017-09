Ważna deklaracja premier Szydło. Powstanie nowy organ doradczy

Beata Szydło wzięła dziś udział podczas Forum m.in. w panelu dyskusyjnym „Jak przekształcić rodzinną firmę w międzynarodowego giganta?” . Premier, która otrzymała na Forum nagrodę Człowieka Roku, zapewniła też, że Polska chce być państwem, w którym polskie firmy rozwijają się i są w stanie konkurować na zewnątrz z innymi podmiotami gospodarczymi. W trakcie odbywającego się w Krynicy Forum Ekonomicznego premier Beata Szydło złożyła ważną deklarację.

– Rząd może w niedługim czasie powołać nowy organ doradczy. Będzie to specjalna rada doradcza składająca się z przedstawicieli przedsiębiorców – zapowiedziała szefowa polskiego rządu. – To podczas panelu dyskusyjnego z firmami rodzinnymi zwrócono się do mnie z prośbą o stworzenie możliwości prowadzenia konsultacji. Myślę, że w niedługim czasie uda nam się powołać radę doradczą, która byłaby zapleczem dla rządu złożonej z przedsiębiorców, praktyków – tłumaczyła premier podczas rozmowy z dziennikarzami w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.