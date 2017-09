RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian

„W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. Będzie temu sprzyjać stopniowe zwiększanie się wewnętrznej presji inflacyjnej związane z poprawą krajowej koniunktury, przy jednoczesnym obniżaniu się dynamiki cen importu wynikającemu z oczekiwanej stabilizacji cen surowców energetycznych oraz niskiej presji inflacyjnej za granicą. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone” – czytamy w komunikacie.

Miesiąc temu ten kluczowy fragment komunikatu brzmiał następująco: „W ocenie Rady, w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana, czemu będzie sprzyjać dalsze wygaszanie efektów wcześniejszego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”.

Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie, chociaż dynamika płac w gospodarce wzrosła, inflacja bazowa pozostaje niska, podkreślono także w komunikacie. Inflacja konsumencka wyniosła 1,8 proc. rok do roku w sierpniu br. (wg wstępnych danych).

„W Polsce napływające dane świadczą o utrzymaniu stabilnego wzrostu aktywności gospodarczej. Dynamika PKB w II kw. była zbliżona do obserwowanej w I kw. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Nadal niska była natomiast dynamika inwestycji. Jednocześnie obniżył się wzrost eksportu, przez co wkład eksportu netto do PKB stał się ujemny” – czytamy dalej.

„Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz, obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną” – podsumowano w komunikacie. Po lipcowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński powiedział, że lipcowa projekcja NBP pozwala podtrzymać opinię, że poziom stóp procentowych nie powinien się zmienić do końca 2018 r.

Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w I poł. 2018 r.