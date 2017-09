Lidl dołącza podróże do swojej oferty. Od Zakopanego po Seszele

Oferta zawierająca wycieczki do różnych ośrodków w Polsce oraz dalekich zakątków świata np. na Seszele, Malediwy i Kilimandżaro będzie się zmieniać co dwa tygodnie. Najdroższe podróże to koszt ponad 10 tys. złotych, a najtańsze mniej niż 500 złotych. Wykupowanie oferty będzie możliwe za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie. Katalogi zostaną dystrybuowane w sieci sklepów. Lidl Polska przybierze charakter multiagenta turystycznego, zaś za organizację oraz realizację wyjazdów będą odpowiadały współpracujące z nim biura podróży.

Prezes Lidl Polska Maksymilian Braniecki powiedział, że celem oferty jest m.in. wzmocnienie turystyki regionalnej w Polsce, która ma się dokonać poprzez popularyzację regionów, ośrodków i obiektów turystycznych, a także lokalnej kuchni, tradycji oraz folkloru. – Pokazujemy naszym klientom od dawna, jak wygląda kuchnia świata, teraz chcemy pokazać, jak świat wygląda od kuchni. Chcemy nasze doświadczenie w przygotowywaniu oferty i wyszukiwaniu najlepszych towarów przenieść na obszar podróży – powiedział Braniecki.

Oferta turystyczna Lidla funkcjonuje już w siedmiu innych krajach Europejskich, z czego najdłużej (od dziesięciu lat) w Niemczech.