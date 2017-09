Ranking Gospodarny Samorząd 2017. Które miasta i gminy zostały nagrodzone?

„Konkurs Gospodarny Samorząd koncentruje się na ocenie rozwoju gospodarczego gmin. Celem konkursu jest nagradzanie osiągnięć włodarzy gmin na tym polu. Niezależnie, od sukcesów w rozwijaniu lokalnej gospodarki, laureaci konkursu muszą utrzymywać zdrowy budżet. Zasadą jest rozpatrywanie osiągnięć samorządów z trzech ostatnich lat 2014 -2016 (w odniesieniu do 2013)” – informują organizatorzy.

Pierwszy etap to wybór gmin na podstawie informacji finansowych. Pod uwagę brane były kryteria takie jak: dochody własne do dochodów ogółem, dochody własne na mieszkańca, nadwyżka bieżąca do wydatków bieżących, inwestycje do dochodów, zadłużenie do dochodów, wpływy z PIT i CIT, wpływy z podatku od nieruchomości czy wydatki na transport i gospodarkę mieszkaniową.

Drugi etap to ocena gmin na podstawie danych finansowych oraz odpowiedzi uzyskanych z ankiet. Wpływ na ostateczny rezultat mieli też członkowie Kapituły Rankingu, który mogli przyznać swoje punkty.

W skład Kapituły Rankingu weszli:

Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu



Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich



Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich



Andrzej J. Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie



Teresa Czerwińska – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów



Paweł Jabłoński – Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika



Janusz Kot – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie



Rafał Petsch – Dyr. Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego z Banku Pekao SA



Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich



Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej



Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich

Nagrody zostały przyznane w kategoriach:

miasta na prawach powiatu



gminy miejskiej i miejsko-wiejskie



gminy wiejskie

Ze szczegółową metodologią i wynikami rankingu można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika prowadzonego przez Pawła Jabłońskiego.