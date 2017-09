Apple pokazał nowe iPhone'y. Zobaczcie, jak wyglądają

Galeria:

Apple pokazał nowe iPhone'y

iPhone 8 można będzie nabyć w dwóch wersjach – z 64 FB i z 256 GB pamięci. Występuje w trzech kolorach – srebrnym, szarym oraz złotym. Modele są opakowane w szkło wzmocnione stalową ramką. Są odprone na wodę. iPhone 8 ma wyświetlacz Retina HD z technologią True Tone o przekątnej 4,7 cala. Model iPhone 8 Plus – 5,5 cala. W środku znajduje się sześciordzeniowy procesor Apple A11 Bionic o 64-bitowej architekturze. iPhone 8 Plus ma szerokokątny aparat z optyczną stabilizacją obrazu i matrycę 12 MP. Ma także drugi aparat z teleobiektywem. iPhone 8 ma ten sam szerokokątny aparat, co iPhone 8 Plus.

Firma pochwaliła się także smartfonem przygotowanym na 10. rocznicę premiery pierwszego iPhona. Model X ma wyświetlacz Super Retina 5,8 cala. Producent informuje, że z przodu i z tyłu użyto najmocniejszego szkła, jakiego kiedykolwiek użyto w smartfonie i chirurgicznej stali nierdzewnej. Smartfona ładuje się bezprzewodowo. Jest odporny na wodę i pył. „Do nawigacji wystarczą gesty, którymi posługujesz się w naturalny sposób. Zamiast przyciskać guzik, po prostu machasz i od razu, z dowolnego miejsca, przenosisz się na ekran początkowy” – pisze producent. Hasłem dostępu do iPhone'a X jest... twarz. Apple zapewnia, że face ID to nowa, bezpieczna metoda odblokowywania urządzeń i uwierzytelniania. „Aparat TrueDepth analizuje ponad 50 ruchów mięśni twarzy, dzięki czemu w mimice 12 Animoji rozpoznasz siebie. A ktoś będzie mógł Cię zobaczyć jako pandę, świnkę lub robota” – czytamy.

Smartfon jest wyposażony w matrycę 12 MP i nowy barwny filtr oraz nowy aparat z teleobiektywem i systemem OIS. Oba tylne aparaty mają optyczną stabilizację obrazu i szybkie obiektywy. Aparaty z obiektywem szerokokątnym oraz teleobiektywem w iPhonie X mają zoom optyczny, a także nawet 10-krotny zoom cyfrowy dla zdjęć i 6-krotny dla wideo. Telefon wyposażony jest w procesor A11 Bionic. „Najpotężniejszy i najinteligentniejszy czip w historii smartfonów, z systemem neuronowym wykonującym nawet 600 miliardów operacji w ciągu sekundy” – czytamy na stronie producenta.

Kontroler wydajności drugiej generacji i specjalnie skonstruowana bateria ma zapewniać nawet dwie godziny pracy więcej na jednym ładowaniu baterii w porównaniu z iPhonem 7. Nowy trójrdzeniowy procesor GPU firmy Apple jest nawet o 30 procent szybszy niż A10 Fusion.