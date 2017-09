Wiadomo już, gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny. Rząd podał lokalizację

Rada Ministrów przyjęła koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier Beata Szydło poinformowała, że w przyszłym tygodniu pełnomocnik rządu ds. tej inwestycji Mikołaj Wild przedstawi projekt uchwały ws. CPK.

– Zostałem zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały, na mocy której zostanie zatwierdzona koncepcja portu Solidarność i centralnego portu dla RP. Znajdą się rekomendacje co do lokalizacji, Rekomendujemy, aby CPL powstał w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów – powiedział Wild podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Dodał, że uchwała ma zostać przedstawiona na posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu. – Jesteśmy już w dialogu z jednostkami samorządu terytorialnego – wskazał Wild. CPL ma być jednym z największych przesiadkowych lotnisk w Europie. Docelowo ma obsługiwać nawet 50 mln pasażerów rocznie. Jak podawały wcześniej media, koszty jego budowy są wstępnie szacowane na 20-30 mld zł.