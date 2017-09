79 mln euro dofinansowania na budowę polskiego gazociągu

– Ten projekt z zakresu polityki spójności, który poprawia stan połączeń gazowych w Europie Wschodniej to konkretny przykład solidarności w Unii Europejskiej. Inwestujemy w tysiące sieci transportowych, cyfrowych i energetycznej w całej Europie, aby nasza Unia rozwijała się szybciej i bardziej zwarta – powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu.

– Dobrze połączona infrastruktura energetyczna jest konieczna do wypracowania Unii Energetycznej. Wsparcie ze strony UE pomoże zapełnić istniejące luki w infrastrukturze energetycznej, dzięki czemu wejdziemy na drogę ku naprawdę połączonemu europejskiemu rynkowi energii. Jest to konieczne do wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych – dodał komisarz ds. klimatu Miguel Arias Cañete. Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław będzie miał 130 km długości. Będzie on częścią Korytarza Północ-Południe.