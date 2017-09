Nie zobaczymy piwa przed 23:00. Ministerstwo Zdrowia planuje nowe ograniczenia

Zmiany czasu emisji reklam piwa, jakie zapowiada Ministerstwo Zdrowia, dotkną zarówno telewizję i radio, jak i kina oraz teatry. Dopuszczalny czas emisji piwa ma zostać skrócony z dotychczasowych 10 (od 20 od 6 rano) do 7 (od 23 do 6 rano) godzin. Oznacza to, że spoty złotego napoju alkoholowego przestaną pojawiać się między 20 a 23. Jak informują Wirtualnemedia.pl, eksperci z domów mediowych szacują, że reklamy telewizyjne kosztują producentów piwa około 15 milionów złotych miesięcznie, z czego niemal połowę – 6,7 milionów – stanowią spoty emitowane między 20 a 23.

Jak swoje decyzje argumentuje Ministerstwo Zdrowia? „Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że wielkość spożycia napojów alkoholowych w Polsce będzie rosła. Podniesienie świadomości konsumentów oraz ułatwienie podejmowania właściwych wyborów a także wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ograniczenie dostępności fizycznej napojów alkoholowych bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia skali problemów wywoływanych przez alkohol wśród Polaków” – poinformowało ministerstwo w uzasadnieniu założeń nowelizacji.

– Obecnie mamy możliwość obserwować reklamy piwa prezentujące pięknych, zdrowych ludzi pijących właśnie ten napój. Reklamy oczywiście promują picie odpowiedzialne, nie zmienia to jednak faktu, że piwo zawiera alkohol. Dlatego jednym z naszych zamierzeń, jako Ministerstwa Zdrowia, jest ograniczenie reklam alkoholu – tak o planowanych zaostrzeniach podczas debaty „Gazety Polskiej” mówił Zbigniew Król, wiceminister zdrowia. Wiceminister rozwoju już w zeszłym tygodniu skierował wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ograniczenie emisji reklam piwa w Telewizji Polskiej.