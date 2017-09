Morawiecki proponuje pracownicze plany kapitałowe od 2019. Alternatywa dla OFE?

– Chcemy utworzyć system, gdzie pracownicy, pracodawcy i państwo mieliby wkład do III filara w systemie kapitałowym. Jesteśmy zdeterminowani, by to obowiązywało najpóźniej od 2019 roku. Nawet przy konserwatywnych założeniach, da to kilkanaście miliardów złotych i przesunie akcenty w kierunku w naszej strategii. Jesteśmy zdeterminowani, by rozwijać te programy w takim kształcie – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Według informacji wczorajszej „Rzeczpospolitej", PPK mogą zacząć funkcjonować od połowy 2018 r. Ponadto, jak podał wczoraj „Dziennik Gazeta Prawna": ustawa o PPK zakłada, że firmy będą musiały założyć swoim pracownikom pracownicze plany kapitałowe, w ramach których odkładana będzie składka w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Składka ta będzie opłacana przez pracownika i przez pracodawcę.

„Rzeczpospolita„ informowała wczoraj, że według jej ustaleń najbardziej prawdopodobny scenariusz reformy emerytalnej nie zakłada już likwidacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za tej kadencji Sejmu. Zniesienie OFE oznaczałoby przekazanie 25 proc. ich aktywów do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a 75 proc. na prywatne indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polaków. Także”DGP„ pisał, że nie wiadomo, czy ustawa reformująca OFE będzie kiedykolwiek gotowa, czego powodem jest brak jednomyślności co do jej kształtu w rządzie.

Cytowany przez „Rzeczpospolitą" prezes Quercus TFI Sebastian Buczek zakłada wysoki poziom udziału Polaków w PPK. Według niego, corocznie wszystkie PPK mogłyby być zasilane 5-15 miliardami złotych, co byłoby zauważalną kwotą z perspektywy rynku kapitałowego i gospodarki.

Ministerstwo Rozwoju planowało wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw - miały to być PPK. Ponadto reforma III-filarowych indywidualnych programów emerytalnych zakładała uproszczone IKE i IKZE oraz Indywidualne Plany Kapitałowe (IPK) dla mikroprzedsiębiorstw.