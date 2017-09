Gadu-Gadu bez nowego inwestora. Koniec negocjacji

Wcześniej prezes Dariusz Piekarski wskazywał, że Sare prowadzi analizę prawno-podatkową przejęcia aktywów Gadu-Gadu i jest otwarte na kolejne potencjalne przejęcia.

W czerwcu Sare podpisało z Xevin Consulting Limited list intencyjny, na mocy którego strony wyraziły wolę w zakresie prowadzenia negocjacji zmierzających do transakcji nabycia przez Sare aktywów Gadu–Gadu, tj. m. in. sprzętu serwerowego, komunikatora Gadu-Gadu, domeny internetowej gg.pl oraz gadu-gadu.pl, prawa własności do znaków towarowych Gadu-Gadu oraz prawa własności do logotypów Gadu-Gadu.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.