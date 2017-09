Jest decyzja ws. ograniczenia handlu w niedzielę. Co postanowiło PiS?

– W sprawie jest już polityczna decyzja – poinformował Janusz Śniadek. Projekt w czwartek rano trafić ma do sejmowej podkomisji ds. rynku pracy. Jak przekazał Śniadek, prace nad ustawą zostaną przyspieszone, w wyniku czego zmiany zaczną obowiązywać już od początku przyszłego roku.

Prawo i Sprawiedliwość od kilku miesięcy zastanawiało się w jakim kierunku powinny iść zapisy dotyczące zakazu handlu. „Solidarność” apelowała o ograniczenia we wszystkie niedziele. Pojawiały się również propozycje skrócenia czasu pracy do godziny 14:00.

Problematyczny zakaz

Prace nad obywatelskim projektem zakazu handlu w niedziele, pod którym podpisało się ponad pół miliona osób, toczą się od ubiegłego roku. W marcu 2017 roku Rada Ministrów zarekomendowała kontynuację prac nad projektem, jednak postawiła kilka zastrzeżeń i zaproponowała, by np. wolna była co druga niedziela. Z kolei Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego proponuje, by handel w niedziele był dozwolony tylko do godziny 13.

W marcu tego roku Rada Ministrów zajęła stanowisko w tej sprawie. W ówczesnej opinii rząd zaznaczył, że prace nad projektem powinny być kontynuowane przy uwzględnieniu i „wnikliwym rozważeniu wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy”.