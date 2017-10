Robert Lewandowski buduje restaurację na wodzie

Spółka Nowe Mazury Osiem, której jednym z trzech udziałowców jest Robert Lewandowski, otrzymała zielone światło na budowę nietypowej restauracji podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji rady miejskiej. – Robert jest związany z Mazurami, ma działkę w gminie wiejskiej Giżycko. Jeszcze wczoraj dzwonił do nas z Armenii, gdzie przybywa na zgrupowaniu i pytał o tę inwestycję – przekazał jeden z przedstawicieli spółki Nowe Mazury Osiem.

Oddanie inwestycji przewidziano na 2019 rok. Restauracja o powierzchni 30x30m będzie usytuowana na palach. Za dzierżawę 40-metrowego pasa wzdłuż cyplu, spółka zapłaci 31 tysięcy złotych rocznie.

Dom mediowy

Jak donosił we wtorek „Puls Biznesu”, Lewandowski uruchamia dom mediowy RL Media, który zarządzał będzie jego wizerunkiem i kampaniami z jego udziałem. PR Media planował będzie strategie medialne zarówno dla Roberta Lewandowskiego jak i jego żony – trenerki fitness i zawodniczki karate – Anny Lewandowskiej. Piłkarz Bayernu Monachium objął 49 procent udziałów w RL Media. Reszta należy do Group One.

Celem Roberta Lewandowskiego jest, aby większość jego kampanii było zarządzane z poziomu firm, w których ma udziały. Piłkarz chce także ściągnąć do RL Media topowych polskich sportowców. – Nowe technologie i media to dziś nie tylko ciekawy, ale po prostu jeden z najbardziej dynamicznie rosnących sektorów inwestycyjnych. W przypadku Stor9_ czy RL Media szczególnie cieszy mnie fakt, że możemy w Polsce rozwijać biznes na międzynarodowym poziomie. Jeśli mogę budować komunikacyjną machinę stąd, z Polski, to idealnie – tłumaczy Lewandowski.