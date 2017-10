Konflikt w rządzie Beaty Szydło? Minister odpowiada

Z informacji dziennika „Fakt”, które opublikowano 21 września wynikało, że Adamczyka w listopadzie może zastąpić prezes PKP Krzysztof Mamiński. Onet ujawnia z kolei, że na dymisję od kilku miesięcy ma naciskać wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Adamczyk w rozmowie z portalem stwierdził jednak, że to „insynuacje” i nieprawdziwe są doniesienia o jego konflikcie z wicepremierem.

Onet podaje, że jednym z pól wspomnianego konfliktu jest spór dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Portal podkreśla, że minister infrastruktury ma blokować projekt w obecnym kształcie, ponieważ nie zgadza się na to, by rozbudową linii kolejowych prowadzących m.in. do nowego portu miała się zająć nowo powołana spółka. Właśnie za takim rozwiązaniem jest Mateusz Morawiecki. Adamczyk chce, by wyżej wymienioną inwestycją zajęły się PKP Polskie Linie Kolejowe.

Brak zgody odnośnie Centralnego Portu Komunikacyjnego to zdaniem Onetu tylko jedna z przyczyn sporu. Kontrowersje wzbudza też projekt ustawy o transporcie drogowym, w skrócie nazywany „ustawą o Uberze”.