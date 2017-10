Wiemy, ile osób skorzystało z obniżonego wieku emerytalnego

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w grudniu ubiegłego roku ustawa przewidywała obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Okazuje się, że po wejściu nowej ustawy w życie wiele osób złożyło w ZUS-ie wnioski o przejście na emeryturę. Najnowsze dane na ten temat opublikowano na łamach portalu Radia ZET. Najwięcej nowych emerytów będzie w Warszawie- 16216 wniosków, Gdańsku - 11024, Rzeszowie - 8063, Kielcach- 7509 i Wrocławiu - 7452. Pod koniec miesiąca ZUS spodziewa się jeszcze większego napływu wniosków. Część osób liczy jeszcze na ostatnią pensję oraz emeryturę, która przysługuje już za październik.

Pod koniec sierpnia br. Rafalska poinformowała, że według szacunków odejście 82 proc. uprawnionych tuż po obniżeniu wieku emerytalnego oznaczałoby, że liczba emerytur wypłaconych na koniec grudnia 2017 r. wzrosłaby o ok. 331,3 tys. Jak wówczas podała minister, liczba wniosków od osób, które będą mogły przejść na emeryturę dzięki nowej ustawie będzie później spadać - w 2018 r. do 148 tys., a w 2019 r. - do 90 tys.