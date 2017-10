Awaria w ING Banku Śląskim. Spore utrudnienia

Około godziny 13 bank poinformował, że system Moje ING tymczasowo nie funkcjonuje. W związku z tym, nie można się zalogować do systemów bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Dwie i pół godziny później firma zawiadomiła, że taka sytuacja potrwa do godz. 19:30. Ponadto z powodu prac związanych z usunięciem awarii od godziny 17:00 do 19:30 nie będą również działać oddziały, bankomaty i wpłatomaty banku oraz sieci Planet Cash. Co więcej mogą również się pojawić problemy podczas transakcji kartą.

Przedstawiciele ING Banku Śląskiego zapewnili, że robią wszystko, aby przywrócić normalną pracę systemów. Klienci nie kryją niezadowolenia.