Morawiecki o rosnących dochodach z VAT i malejącej stopie bezrobocia

Dochody budżetowe z podatku od towarów i usług (VAT) wzrosną w tym roku o co najmniej 25 mld zł, raczej bliżej 27 mld zł, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. – CIT wzrośnie w tym roku o 12-13 proc.. Zakładaliśmy, że wzrost VAT-u w tym roku wyniesie 10,9 proc. - 14,3 mld zł. […] W tym roku VAT wzrośnie co najmniej o 25 mld zł, przy czym raczej wygląda na to, że o więcej niż 25 mld zł, raczej bliżej 27 mld zł, ponieważ rzeczywiście bardzo poważnie pogoniliśmy mafie VAT-owskie – powiedział Morawiecki podczas debaty nad projektem budżetu na 2018 r. w Sejmie.

Według projektu ustawy budżetowej na 2017 r., dochody z VAT zaplanowano w 2017 r. na poziomie 153,5 mld zł (wobec 126,58 mld zł odnotowanych w 2016 r), zaś na 2018 r. – na poziomie 166 mld zł.

To nie koniec dobrych informacji. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie ok. 6,9 proc. na koniec 2017 r. i obniży się do 6,4 proc. na koniec przyszłego roku, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. – W wartościach procentowych na ten rok bezrobocie prawdopodobnie będzie oscylowało wokół 6,9 proc., na przyszły rok to 6,4 proc., w kolejnym roku - 6,1 proc." – powiedział Morawiecki podczas debaty nad projektem budżetu na 2018 r. w Sejmie.

– Jeśli chodzi o poziom bezrobocia, zakładamy, że ten rok zakończymy na poziomie 1 155 tys. osób bez pracy. […] Bezrobocie szybko maleje - z 1 335 tys. w zeszłym roku zmaleje prawdopodobnie o blisko 200 tys., a na koniec przyszłego roku planujemy ok. 1 027 tys. bezrobotnych. W kolejnym roku, 2019 - 975 tys., a więc historyczne zejście poniżej 1 mln osób bezrobotnych – powiedział także wicepremier.

Według projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej, stopa bezrobocia na koniec 2017 r. została zapisana na poziomie 7,2 proc. (wobec 8,3 proc. na koniec 2016 r.), na koniec 2018 r. - 6,4 proc. oraz na koniec 2019 r. - 6,1 proc.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,9 proc. we wrześniu 2017 r., czyli spadła o 0,1 pkt proc wobec poprzedniego miesiąca. Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie odnotowano od 1991 roku.