Zła informacja dla podróżujących po UE. Jest zgoda na wprowadzenie dodatkowych opłat za roaming

Od połowy czerwca klienci wszystkich sieci komórkowych w Polsce mają możliwość podczas podróży po krajach UE prowadzenia rozmów, wysyłania SMS-ów oraz korzystania z internetu bez ponoszenia dodatkowych kosztów roamingu. Zgodnie z nową unijną dyrektywą, Europejczycy korzystający z telefonów za granicą, mają płacić za rozmowy tyle samo, co we własnym kraju.

Jak podaje gazeta.pl, ponieważ Polacy chętnie z tego udogodnienia korzystają, operatorzy ponoszą znacznie wyższe koszty. To sprawiło, że kilka firm zwróciło się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o zgodę na utrzymanie dodatkowych opłat za korzystanie z roamingu w UE. Wśród wnioskodawców znalazły się sieci takie jak: Plus i Play oraz Virgin Mobile, Netia, NC+, Mobile Vikings, Mobile Group, Internetia i Telefonia Dialog.

Na razie zgodę n utrzymanie opłat otrzymał od UKE operator sieci Plus. Oznacza to, że sieć może wprowadzić większe opłaty za korzystanie z roamingu. Doniesienia mediów potwierdził Arkadiusz Majewski z Działu Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel. Przedstawiciel Plusa zapewnił jednak, że „z punktu widzenia klientów nic się obecnie nie zmieniło” . Dodał też, że „podróżni mogą oni korzystać z roamingu na terenie UE na takich samych zasadach jak do tej pory” .

Portal gazeta.pl zwraca jednak uwagę na fakt, iż istnieje inna możliwość naliczania dodatkowych opłat. Zgodnie z dyrektywą, jeśli straty poniesione w wyniku obsługi usług roamingowych przekraczają 3 proc. EBITDA (zysku przedsiębiorstwa przed potrąceniami m.in. podatków) możliwe jest złożenie wniosku o umożliwienie wprowadzenie naliczania dodatkowych opłat.