Polska i Ukraina podpisały memorandum o współpracy przy budowie Via Carpatia

– Podpisane dziś memorandum to potwierdzenie wsparcia dla projektu Via Carpatia ze strony naszego ukraińskiego partnera. To droga życia dla wszystkich państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Minister podkreślił, że poparcie ze strony Ukrainy umożliwi wpisanie trasy Via Carpatia do sieci transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T, co pomoże w finansowaniu inwestycji.

W lipcu Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Jak podkreślał wtedy Adamczyk, zwiększony limit finansowy pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej. Wskazał, że chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.