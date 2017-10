Mielnik: Nowa unijna dyrektywa zmorą dla krajów Europy Środkowej

– Nowa unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych to zmora wielu krajów Europy Środkowej. Chodzi o różnice w płacach między wschodnią a zachodnią Europą. Polscy kierowcy, pracujący dla polskich firm na terytorium Francji, mieliby zgodnie z nowymi dyrektywami zarabiać tyle, ile ich francuscy koledzy i odprowadzać też takie same składki. To oczywiście uczyniłoby polski biznes transportowy we Francji nieopłacalnym – tłumaczy szef działu zagranicznego „Wprost” Jakub Mielnik.