MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 3,8 mld zł

Po sierpniu w budżecie centralnym odnotowano 4,89 mld zł nadwyżki. „Szacunki MF dotyczące całego 2017 r. wskazują, że deficyt budżetu państwa wyniesie ok. 30 mld zł (w ujęciu kasowym), co będzie jednym z najlepszych wyników w ostatnich latach. Z kolei deficyt całego sektora finansów publicznych może nieznacznie przekroczyć 50 mld zł (wg ESA2010). Taką też prognozę Polska przesłała do Komisji Europejskiej” – czytamy w komunikacie.

Według przedstawionego w marcu br. harmonogramu wykonania budżetu, deficyt budżetu centralnego na koniec września miał wynieść 32,56 mld zł, tj. 54,9 proc. rocznego planu.

Resort podał dziś, że dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 262,3 mld zł, tj. 80,6 proc. planu. „Wg szacunkowych danych w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 15,2 proc. r/r” – czytamy w komunikacie.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. według szacunkowych danych wyniosło 258,5 mld zł, tj. 67,2 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 259,2 mld zł środków na wydatki (tj. 70,3 proc. rocznego planu), podkreślił resort.

Wcześniej w tym tygodniu wiceminister Leszek Skiba w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” powiedział, że harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa zakłada, że w ostatnich trzech miesiącach roku powinien pojawić się deficyt w wysokości 20 mld zł i do tego należy dodać nowelizację budżetu, która zakłada dodatkowe uruchomienie w ramach limitu wydatków ponad 9 mld zł, m.in. na deputaty węglowe czy dokapitalizowane prorozwojowych instytucji i obecnie resort zakłada, że cały rok zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 31,2 mld zł.