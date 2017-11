Nowy bank partnerem WOŚP. Koniec współpracy z Pekao po 18 latach

– Miło nam dołączyć do grona sponsorów Finału WOŚP. Cieszymy się, że wspólnie z Fundacją będziemy grać dla dobra nas wszystkich. Wierzę, że stworzymy nową jakość w zakresie zbierania pieniędzy i dysponowania nimi. Współpraca z WOŚP to duże wyzwanie, któremu zamierzamy sprostać zgodnie z hasłem określającym strategię mBanku: Pomagać, nie wkurzać, zachwycać…, gdziekolwiek – skomentował Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Jerzy Owsiak podkreslił, że najważniejsze z perspektywy WOŚP jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych w banku pieniędzy. – Nigdy nie stoimy w miejscu, lubimy zmiany i cieszymy się ze wszystkich nowych technologii, które jeszcze bardziej pozwalają być z młodymi ludźmi – podsumował szef WOŚP.

Wcześniej poinformowano o rozwiązaniu za porozumieniem stron obowiązującej od 18 lat umowy na obsługę bankową WOŚP z Pekao. „Jednocześnie, jak to miało miejsce od 1999 r. Bank Pekao S.A. jest zobowiązany do umowy darowizny na rzecz Fundacji WOŚP wspierającej potrzeby polskich szpitali i będzie to czynił na tym samym poziomie finansowym zgodnie z obowiązująca umową. Umowa ta została podpisana w 2016 roku i obowiązuje do 2019 roku” – podano w oświadczeniu banku.

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 14 stycznia 2018 roku. Fundacja WOŚP pozyskiwać będzie środki na zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie dzieci na oddziałach noworodkowych w całej Polsce.