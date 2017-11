Wiedziałeś, że możesz te sprawy możesz zrobić przez internet?

Sprawy urzędowe online

Istnieje mnóstwo stereotypów i żartów o urzędach. Dotyczą one zwykle gigantycznych kolejek i niemiłych pracowników, co jeszcze bardziej zniechęca do wizyty. Sytuacja zmieniła się, gdy różnego rodzaju instytucje zaczęły wprowadzać systemy, za których pośrednictwem można z łatwością składać wnioski, opłacać usługi, sprawdzać status sprawy. Doskonałym przykładem jest możliwość złożenia wniosku o skorzystanie z programu „Rodzina 500 plus” właśnie przez internet, a to nie jest jedyny dowód.

Dziś online załatwić można ponad 150 spraw. Przykłady?

Dopisanie do spisu wyborców.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wnioskowanie o uzyskanie dowodu osobistego.

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Co trzeba zrobić, aby móc korzystać z usług online?

Wystarczy jedynie założyć konto na e-PUAP (to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), a wtedy użytkownik otrzymuje dostęp do korespondencji urzędowej. Dzięki temu można podczas składania wniosku podać ten adres, a potem otrzymywać powiadomienia, np. o stanie realizacji usługi. Warto również założyć Profil Zaufany, który jest narzędziem umożliwiającym logowanie i składanie elektronicznego podpisu. Należy wypełnić formularz, a następnie potwierdzić swoje dane w punkcie, który to umożliwia. Dzięki tym udogodnieniom dużo łatwiej jest skorzystać z pomocy urzędowej. W czym jeszcze pomagają usługi mobilne?

Pożyczki przez internet

Rynek pożyczek online rozwija się bardzo prężnie, co można zauważyć zwłaszcza w ostatnich latach. Vivus, jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm pożyczkowych tylko w 2013 roku pozyskała aż 450 tys. klientów, a od tego momentu działalność podobnych firm nie zwalnia. Pojawia się coraz więcej ofert z dobrymi warunkami dla klientów, do tego kolejne regulacje sprawiają, że pożyczkobiorcy mogą czuć się bezpieczni.

Dawniej wzięcie szybkiej pożyczki online kojarzyło się głównie z długimi kolejkami w bankach lub firmach wyspecjalizowanych w tych usługach, a kompletowanie dokumentów i wniosków mogło przyprawić o zawrót głowy. Obecnie wszystkie te kroki można zrobić w domu, nawet bez konieczności kontaktowania się z doradcami. Aby wziąć szybką pożyczkę przez internet, wystarczy wejść na stronę wybranego pożyczkodawcy i założyć tam konto. Następnie należy wypełnić formularz z danymi, by wnioskować o chwilówkę. Tak działają np. pożyczki przez internet od VIVUS. W wielu firmach czas decyzji o przyznaniu pożyczki jest bardzo krótki, dlatego to tak błyskawiczny sposób na otrzymanie gotówki.

Inwestowanie w sieci

Nie tylko wydawanie i pożyczanie, ale również inwestowanie swoich środków można z powodzeniem robić bez wychodzenia z domu. Ułatwia to choćby bankowość elektroniczna, z pomocą której klienci zakładają np. lokaty. Wystarczy mieć dostęp do swojego konta za pośrednictwem internetu, a w systemie widnieją już dostępne produkty. Dzięki temu rozwiązaniu można lokować pieniądze w każdym miejscu i kiedy tylko klient ma na to ochotę. Bez stania w kolejkach i wypełniania wniosków.

Innym pomysłem na inwestowanie za pomocą internetu są kryptowaluty. Niech za przykład posłuży nam najbardziej znana i najdroższa obecnie kryptowaluta, czyli bitcoin. Aby ulokować swoje środki w ten sposób, trzeba wybrać swój wirtualny portfel, np. w telefonie. Kolejnym krokiem jest zakup kryptowaluty. Można to zrobić osobiście, kontaktując się z kimś, od kogo klient chce nabyć bitcoiny, ale znacznie wygodniej jest to zrobić poprzez kantory czy giełdy bitcoin. Następnie pozostaje już tylko cieszyć się inwestycją.

Wykształcenie przez ekran komputera

Wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia online nie są już żadną nowością. Dzisiaj można już z powodzeniem na wielu uczelniach w Polsce studiować przez internet. Umożliwiają to platformy e-learningowe oraz większa świadomość, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. Ośrodki, które umożliwiają studiowanie w ten sposób to np. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, jednak coraz więcej uczelni rozważa tę metodę nauczania. Dzięki niej zdobywać wykształcenie mogą nie tylko osoby chore, ale miłośnicy podróży czy pracujący w pełnym trybie godzinowym. Jak widać, przez internet można już prawie wszystko.

