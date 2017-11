Lotnisko Chopina zostanie zamknięte dla pasażerów. Pełnomocnik rządu podał datę

Z informacji, które Mikołaj Wild przekazał w programie „Głos Regionów” na antenie TVP3. wynika, że w 2027 r. Lotnisko Chopina zostanie zamknięte. Na Okęciu miałyby lądować tylko czartery, samoloty transportowe i wojskowe.

Już pod koniec września 2017 r. Wild informował, że uruchomienie Centralnego Portu Lotniczego wymusi zamknięcie ruchu cywilnego na Okęciu. – Abyśmy mogli myśleć w sposób poważny o tym przedsięwzięciu, musimy od razu jasno powiedzieć: ruch cywilny musi zakończyć swoje istnienie na Lotnisku Chopina – podkreślał pełnomocnik rządu do spraw CPK. – Natomiast port Chopina to nie tylko ruch cywilny. To także realizacja określonych zadań związanych z obronnością. I tutaj decyzja jest jeszcze przed nami – dodawał.

Łączny koszt realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przy założeniu najszerszego zakresu prac zawiera się tym między 30,9 mld zł a 34,9 mld zł, poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podstawowy proces inwestycyjny ma zakończyć się do 2027 r.