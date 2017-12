Polski Bus znika z polskich dróg. Zastępuje go Flix Bus

– Rozszerzenie współpracy z PolskiBus.com to kolejny krok, który umożliwi polskim pasażerom dostęp do całej europejskiej siatki połączeń FlixBus. Łącząc nasz standard usług i innowacyjne rozwiązania technologiczne z doświadczeniem firmy PolskiBus.com zdobytym na polskim rynku, liczymy na zainteresowanie nowej grupy klientów zielonymi autobusami FlixBus. Z początkiem 2018 r. w pełni zintegrujemy obie siatki połączeń i tym samym stworzymy najatrakcyjniejszą ofertę na rynku dla polskich pasażerów – powiedział Leman podczas konferencji prasowej.

– Wejście FlixBus nie mogło się obyć bez współpracy z jednym z przewoźników obecnych w Polsce. To nie jest przejęcie PolskiBus.com, to nowy etap współpracy, w której zmienia się jego marka, platforma sprzedaży i otoczka, którą widzi pasażer – wyjaśnił Leman.

Dyrektor zarządzający PolskiegoBusa Piotr Bezulski poinformował, że do tej pory PolskiBus.com miał w Polsce 25 mln pasażerów i że z FlixBusem zamierza kontynuować działalność – pod jego marką. – Pasażerowie uzyskują dostęp do całej europejskiej sieci FlixBusa. Wiążemy się z partnerem, który zapewnia fantastyczne wsparcie technologiczne – podkreślił Bezulski.

Leman poinformował także, że do tej pory FlixBus miał w Polsce kliku partnerów i będzie dodawać kolejnych. – Wchodzimy do Polski, żeby się rozwijać, planujemy mieć poza PolskiBus.com kilkunastu innych partnerów przed sezonem letnim 2018 r. Będziemy rozwijać siatkę połączeń krajowych, bazując na tym, co zbudował PolskiBus – powiedział Leman. Wskazał także, że przewoźnik również będzie oferował bilety w cenach od 1 zł.

FlixBus, założony w Niemczech, obecny jest w 26 krajach. Operuje na dystansach średnich (50-400 km) i długich (>400 km). Oferuje 200 tys. połączeń dziennie do 1 400 miejscowości.