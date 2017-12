Ministerstwo Finansów szykuje wielkie losowanie. Lotto zyska konkurenta

Obligacje detaliczne oferowane przez Ministerstwo Finansów, w tym roku bardzo przypadły Polakom do gustu. Na koniec listopada ich sprzedaż przekroczyła już 6 mld zł. Z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że na fali popularności tej formy oszczędzania MF zamierza zaoferować produkt nieznany do tej pory w naszym kraju.

Z informacji, które dziennik uzyskał w resorcie finansów wynika, że wprowadzenie obligacji premiowych do sprzedaży planowane jest w pierwszej połowie 2018 r. Do oferty miałyby trafić już w marcu albo kwietniu. Na początek Ministerstwo Finansów planuje program pilotażowy, w którym będzie oferowało obligacje 10-miesięczne. Kwestią otwartą pozostaje, czy będą one sprzedawane tak samo, jak standardowe papiery codziennie, czy tylko przez pewien okres i później po ich wykupie odbędzie się losowanie premii pieniężnej.

DGP zaznacza, że polskie obligacje premiowe mają przypominać te, które są sprzedawane z dużym powodzeniem od 1956 r. przez brytyjski państwowy bank National Savings and Investments.