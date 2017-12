CCC podbija zagraniczne rynki. Kupuje spółkę w Rumunii, otwiera sklepy w Kazachstanie i Gruzji

Zarząd CCC zawarł z Peeraj Brands International SRL (podmiotem prowadzącym sklepy pod marką CCC w Rumunii na podstawie umowy franczyzy z CCC) oraz osobami fizycznymi, będącymi udziałowcami Peeraj:

niewiążące wstępne porozumienie dotyczące nabycia przez emitenta przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz powiązanej z tą działalnością spółki Shoe Express SRL,



list intencyjny dotyczący otwarcia przez Peeraj sklepów CCC w Kazachstanie i Gruzji na podstawie umowy franczyzy z emitentem, której zawarcie jest planowane w pierwszej połowie 2018 roku, przed zawarciem transakcji.



Łączna kwota do zapłaty przez CCC w ramach transakcji określona została na 33 mln euro. Kwota ta może zostać odpowiednio zmieniona w zależności od rozwoju w działalności Peeraj CCC po 1 stycznia 2018 r. List Intencyjny przewiduje, że CCC będzie uprawniony do zatrzymania 1 mln euro na poczet ceny za towary przeznaczone do sprzedaży w Kazachstanie i Gruzji, czytamy także.

„Realizacja transakcji jest uwarunkowana od spełnienia się szeregu warunków, m. in. dokonania odpowiednich przekształceń korporacyjnych w ramach Peeraj CCC, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych, w tym zgody odpowiednich organów antymonopolowych, finalizacji badania due diligence oraz innych, standardowych dla tego typu transakcji. Zamknięcie transakcji jest przewidziane na II kwartał 2018 r”. – podkreśliła spółka.

Jak wyjaśniła spółka, w dniu podpisania wstępnego porozumienia, w ramach Peeraj CCC działa sieć 54 sklepów operowanych przez Peeraj pod marką CCC.

„Według danych pro forma otrzymanych od sprzedających, sprzedaż Peeraj CCC w 2016 roku wyniosła 178 mln RON (ok. 38 mln euro), przy zysku netto 25 mln RON (przy obowiązujących warunkach handlowych pomiędzy Peeraj CCC a emitentem). Według danych otrzymanych od sprzedających, przychody za okres styczeń-październik 2017 były wyższe od osiągniętych w okresie styczeń-październik 2016 o 28 proc”. – czytamy także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.