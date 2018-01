PKP przekazały kolejne grunty dla Mieszkania+

– Dziś chciałbym przekazać kolejną transzę gruntów. Do tej pory jest to 238 gruntów o szacunkowej wartości 1,3 mld zł i powierzchni ok. 600 ha. Obecnie analizujemy grupę 700 miast i wykaz dla nich zostanie przekazany do czerwca i to będzie wszystko - co według nas - może być spożytkowane na potrzeby programu Mieszkanie Plus, jak chodzi o grupę PKP – powiedział Mamiński podczas konferencji prasowej.

Przekazane do tej pory nieruchomości są zlokalizowane w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, na terenie całego kraju, także w dużych ośrodkach takich jak Kraków, Gdańsk, czy Szczecin. Krajowy Zasób Nieruchomości w terminie 180 dni od przekazania wykazów wybierze te nieruchomości, którymi będzie zainteresowany, a w ciągu kolejnych 180 dni potwierdzi swoje zainteresowanie i przystąpi do transakcji kupna gruntów od PKP S.A., wyjaśnił prezes.

– Są to według nas nieruchomości spełniające podstawowe kryteria programu – podkreślił, zastrzegając jednak, że ostateczna decyzja o przydatności do programu Mieszkanie+ należy do KZN.