Premier nagrodzony przez przedsiębiorców. „Cel biznesu i naszej ekipy politycznej jest jeden”

– Mówi się, że nagroda przydaje laureatowi odpowiedzialności. Ja odczytuje to jako symbol, ale też zobowiązanie, żeby jeszcze lepiej starać się wytyczać wektory polskiej gospodarki – powiedział Premier odbierając statuetkę. Cel nasz, cel przedsiebiorców, biznesu i naszej ekipy politycznej jest jeden – silniejsza gospodarka, silna Polska, silne społeczeńśtwo. Po to, abyśmy mogli więcej znaczyć w Europie – wskazał szef rządu, przemawiając na uroczystej gali.

– Gdybym miał określić, jaka cecha łączy kraje, które w ciągu ostatnich 30, 50 lat odniosły największy sukces gospodarczy, które obecnie podziwiamy, to jest to niewątpliwie bardzo bliska współpraca między administracją publiczną (...) a przedsiębiorcami – dodał Morawiecki.

– W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy w dużym stopniu solidaryzm społeczny. Teraz jest czas na solidaryzm gospodarczy. Wierzę bardzo głęboko w to, że płyniemy na jednej łódce, że jesteśmy dla was – mówił szef rządu. – Chcemy działać w waszym interesie, bo wasze szanse za granicą zależą od tego, jak my będziemy skuteczni. Przede wszystkim w Brukseli – podkreślił Mateusz Morawiecki.