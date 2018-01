1 proc. najbogatszych zgarnęło 82 proc. globalnego zysku. Rosną nierówności społeczne

Międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam International bada nierówności społeczne i od lat publikuje raporty z aktualnymi danymi. W 2017 r. obliczono, że najbogatsze osoby na świecie mają tyle samo bogactwa, co najuboższa połowa świata. Z najnowszego raportu, którego wyniki opublikowała BBC wynika, że 82 proc. z globalnego zysku w ubiegłym roku, trafiło do 1 proc. najbogatszych ludzi na naszej planecie. W uproszczeniu, na każde 10 dolarów globalnego majątku, 8 dolarów z tego trafiło do najbardziej zamożnych.

„Niedopuszczalny poziom nierówności”

42 osoby mają teraz tyle samo majątku, co najuboższa połowa świata. To mniej, niż wskazano w poprzednim raporcie, kiedy ta liczba wynosiła 61. Oxfam International twierdzi, że zmiana jest wynikiem poprawy danych, ale trend „pogłębiania się nierówności” pozostał. Przedstawiciel firmy Oxfam Mark Goldring zapewnił, że ciągła korekta danych jest dowodem na to, że raport został oparty na najlepszych dostępnych informacjach. Wyniki są dla niego jednak niepokojące. – Patrząc na to widzimy, że jest to niedopuszczalny poziom nierówności – przyznał.

Oxfam to międzynarodowa organizacja humanitarna, zajmującą się walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających się. Została założona w 1942 roku w Wielkiej Brytanii.