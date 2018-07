Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń pisze do premier ws. OC. Padły propozycje, które mogą wpłynąć na...

Jan Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, napisał do premier Beaty Szydło, by wyjaśnić, dlaczego doszło do podwyżek cen ubezpieczeń OC.