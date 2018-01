Co z opłatami za roaming w Play? Inne warunki dla starych i nowych klientów

„W nowych ofertach klienci abonamentowi otrzymają co miesiąc darmowy pakiet 1 GB do wykorzystania w roamingu UE. Dodatkowo będą mogli korzystać z rozmów i SMS-ów tak, jak w kraju. Podczas weekendowych wypadów, ferii czy wakacji klienci nie odczują różnicy w porównaniu do dotychczasowych zasad. Dopłaty pojawiają się dopiero po okresie 30 dni, w którym wykorzystanie usług w roamingu przekroczy wykorzystanie krajowe. W przypadku braku korzystania z roamingu w ciągu kolejnych 30 dni, saldo zostaje wyzerowane i podczas następnego wyjazdu dopłaty nie są naliczane. Zmiany będą obowiązywać od 26.01.2018 r”. – czytamy w komunikacie.

Według operatora, w wyniku konsultacji z UKE dopłaty zostały ustalone na bardzo niskim poziomie i pozwalają tylko w części odzyskać straty związane ze świadczeniem usług w roamingu UE – wynoszą one odpowiednio:

6 gr za minutę połączenia wychodzącego,



3 gr za minutę połączenia przychodzącego,



1 gr za wysłany SMS lub MMS,



1,2327 gr za MB transmisji danych.



– Rozważaliśmy różne scenariusze, w tym podwyższenie cen za usługi krajowe. Uznaliśmy jednak, że w interesie większości klientów będzie zastosowanie mechanizmu dopłat, który obejmie jedynie wąską grupę klientów na rozsądnym, zaakceptowanym przez UKE poziomie – skomentował prezes Jørgen Bang-Jensen, cytowany w komunikacie.

Dopłaty dotyczą także klientów usług na kartę i zostaną wprowadzone 1 marca. Klienci oferty Formuła Unlimited na Kartę w promocji co miesiąc otrzymają darmowy pakiet roamingowy: 100 minut na rozmowy, 50 SMS-ów i 500 MB danych. Po wykorzystaniu pakietu obowiązywać będą opisane powyżej dopłaty do usług w roamingu, podano w materiale.

"Klienci pozostałych ofert na kartę będą korzystać z roamingu po stawkach jak dotychczas. Dodatkowo będą ich obowiązywać dopłaty. W przypadku ofert na kartę istnieje dość znaczna grupa klientów korzystająca intensywnie z roamingu UE, wprowadzenie małych dopłat pozwoli na utrzymanie oferty krajowej na dotychczasowym poziomie cenowym" – podkreślił także operator.

Powyższe zmiany na podstawie decyzji UKE obowiązują do 14 stycznia 2019 roku. Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.