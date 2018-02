Pracownicy Lidla będą w poniedziałki zaczynać pracę o 5 rano

– Pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie komfortowe dla naszych pracowników. Pomimo wydłużenia godzin otwarcia wszystkich sklepów w piątki i soboty do 22.00, będziemy dążyć do tego aby nie zmieniać znacząco dotychczasowego systemu pracy. Wszystko to w trosce o komfort naszych pracowników – chcemy zapewnić im regularne godziny pracy, w trybie dziennym oraz czas na odpoczynek. Zależy nam także na wygodzie dokonywania zakupów przez naszych klientów. Gwarantujemy im, że zawsze mogą liczyć na wysokiej jakości produkty w atrakcyjnej niskiej cenie, również w poniedziałek rano – przekazała Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidla.

Zakaz handlu

Przypomnijmy, zgodnie z ustawą od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). W akcie prawnym przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. A przy uporczywym łamaniu prawa – możliwe będzie też zastosowanie kary ograniczenia wolności. Ostatnie poprawki do ustawy zostały przyjęte przez Sejm 10 stycznia. Podpisanie ustawy przez prezydenta ma nastąpić przed kamerami 30 stycznia o godzinie 14:00.

Kiedy sklepy będą zamknięte?