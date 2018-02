Zmiany w zarządzie PKN Orlen. Jest nowy prezes spółki

„W związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 roku Daniela Obajtka na stanowisko Prezesa Zarządu PKN Orlen SA, Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA w dniu 5 lutego 2018 roku” – czytamy w komunikacie prasowym Orlenu. Poinformowano, że jednocześnie odwołano Wiceprezesa Zarządu Mirosława Kochalskiego, członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Marię Sosnowską. „Rada postanowiła też oddelegować do funkcji Członka Zarządu Pana Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej w skład Rady Nadzorczej z mandatu Ministra Energii działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa” – informuje komunikat.

Jak podaje Orlen, Daniel Obajtek jest menadżerem, przedsiębiorcą oraz działaczem samorządowym z doświadczeniem. Od lutego 2017 roku sprawował funkcję prezesa Energi SA, kierując spółką w zakresie finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, polityki personalnej, polityki prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu społecznego. Podano informację, że w roku 2017 Energa SA pod zarządem Obajtka osiągnęła kapitalizację na poziomie 5,3 miliarda złotych, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych kurs akcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

W 2002 roku Obajtek objął mandat radnego gminy Pcim, cztery lata później wybrano go na wójta tej miejscowości i funkcję tą pełnił do 2015 roku. Podczas działalności skierowano wobec niego zarzuty prokuratorskie m.in. o przyjęcie łapówki w wysokości 50 tysięcy złotych od gangsterów zajmujących się wyłudzaniem haraczy. W 2015 roku powołano go na funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.