Goldman Sachs: Wzrost PKB Polski wyniesie 4,2 proc. w 2018 roku

„Zgodnie z projekcją listopadową NBP, oczekuje on wzrostu PKB średnio na poziomie 3,6 proc. rok do roku w 2018 r. My oczekujemy wzrostu średniego na poziomie 4,2 proc. rok do roku w 2018, powyżej konsensusu wynoszącego 3,8 proc. rok do roku” – czytamy w raporcie.

Analitycy Glodman Sachs spodziewają się inflacji w 2018 r. na poziomie 2,2 proc. r/r. „Wybiegając w przyszłość, zgodnie z konsensusem oraz poniżej projekcji NBP spodziewamy się, że średnioroczna inflacja wyniesie w Polsce +2,2 proc. r/r w 2018 r”. – czytamy dalej.

„W świetle naszych opinii na temat inflacji jaka wystąpi w Polsce, a także prognoz wzrostu gospodarczego, a także z uwagi na kontynuację gołębiej retory NBP przewidujemy, że pierwsza podwyżka o 25 pb nastąpi w I kw. 2019 roku” – napisano w raporcie.