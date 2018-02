Ile dostają najbogatsi emeryci? Dane ZUS mogą was zaskoczyć

W 2017 roku polscy seniorzy dostawali przeciętnie 2100 zł emerytury. Z danych ZUS wynika, że 50 proc. emerytów dostawało mniej niż 1800 zł. Zestawienie najwyższych wypłacanych w Polsce emerytur pełne jest przypadków seniorów, którzy odchodzili na zasłużony odpoczynek dopiero po kilkudziesięciu latach pracy. Dla przykładu, pewien mieszkaniec Lublina dostaje od ZUS co miesiąc … niemal 21 tys. zł. Jak to możliwe? Taki wynik mógł osiągnąć dzięki temu, że pracował przez 60 lat. Jak podkreśla o2.pl, jego strategię można powtórzyć, ale jest to ryzykowne, ponieważ średnia długość życia mężczyzn wynosi w Polsce 73 lata. Kobiety żyją zaś średnio 81 lat.

Jak wypadła Warszawa?

Z informacji ZUS wynika również, że aby nie martwić się o pieniądze na starość, warto poświęcić się karierze akademickiej. Po 57 latach pracy emerytowana pracownica naukowa z woj. świętokrzyskiego otrzymuje ponad 15 tys. zł.

Najlepiej „opłacany” emeryt pochodzi z Lublina, ale Podlasie i Podkarpackie też nie mają się czego wstydzić. Rekordowe świadczenia wynoszą tam odpowiednio 17 i 12 tys. zł. Warszawa, najbogatsze miasto Polski, jest w zestawieniu przeciętniakiem. Najbogatszy emeryt dostaje miesięcznie nieco ponad 15 tys. zł.

Czytaj także:

Rząd wycofuje się z dwóch projektów. Złe wieści dla emerytów