Jest szansa na pomoc frankowiczom. Posłowie wznowią prace nad ustawą

Andrzej Szlachta z Prawa i Sprawiedliwości, nowy szef sejmowej komisji finansów publicznych, w rozmowie z RMF FM potwierdza, że posłowie chcą wznowić pracę nad ustawą o pomocy kredytobiorcom. Szlachta mówi, że już 26 lutego dojdzie do uzupełnienia składu podkomisji, która będzie zajmowała się tymi problemami. Jak stwierdza poseł PiS, członkowie podkomisji nadadzą ustawie szybki proces legislacyjny.

Ustawa, która zakłada nieoprocentowane pożyczki dla kredytobiorców, których spotkała ciężka sytuacja życiowa jak utrata pracy czy choroba, jest pomysłem Andrzeja Dudy. I to właśnie prezydent naciskał, by przyspieszyć prace nad nowymi rozwiązaniami. Trzy tygodnie temu w rozmowie z RMF FM podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Duda wyraził rozczarowanie powolnymi pracami nad pomocą frankowiczom. Zapowiedział też interwencję.

– Ustawa o funduszu wsparcia kredytobiorców powinna zostać uchwalona. Po to ją złożyłem, jako prezydent. To realizacja moich zobowiązań wobec wyborców. Kilka dni temu miałem na ten temat rozmowę z prezesem NBP. Montuję tutaj pewną koalicję, to nie tylko wola prezydenta – mówił prezydent Duda.

