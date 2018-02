Posłowie PO rozpoczęli akcję pisania listów do premiera. Domagają się wypłaty rekompensat za deputat węglowy

Akcja pisania listów

„Wraz z Pawłem Bańkowskim zwróciłem się do Premiera Morawieckiego z apelem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wypłaty rekompensaty utraconych świadczeń z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla 12 tysięcy emerytów górniczych. Nie pozwolimy aby rząd PiS o Was zapomniał” – napisał na Facebooku Krzysztof Gadowski. „Zachęcam emerytów do wysyłania takich pism bezpośrednio do Premiera Morawieckiego. Wzór pisma dostępny jest też w moim biurze poselskim przy ul. Katowickiej 24 w Jastrzębiu-Zdroju” – dodał. Do przesyłania listów premierowi zachęcił również Paweł Bańkowski.

Ustawa o deputatach węglowych

23 października 2017 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Od następnego dnia można było składać odpowiednie wnioski. Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłatę świadczenia zaplanowano na koniec 2017 roku.

„Zgodnie z ustawą, osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyjnego będą emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych zaliczono także wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po uprawnionym emerycie lub renciście” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Deputat to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Był rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń i jednym z warunków umowy o pracę.

Tysiące osób czeka na pieniądze

Świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla nie dostali obecni emeryci i renciści, którzy utracili prawo do deputatu w latach 2015-2017 jeszcze jako czynni pracownicy, przed przejściem na emeryturę – chodzi o ok. 12 tys. osób. Pieniędzy nie dostało również kilka tysięcy wdów i sierot po pracownikach kopalń. Posłowie PO chcą, aby sprawą osób nieuwzględnionych w ustawie zajęła się sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa.

Czytaj także:

Można już składać wnioski o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla