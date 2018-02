Partia popularnej wódki wycofana ze sklepów. Firma wydała oświadczenie

W nawiązaniu do zgłoszeń reklamacyjnych przesłanych do Działu Obsługi Klienta w dniach 02-07 lutego 2018 roku, firma Wyborowa S.A. podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży jednej partii wódki Luksusowa o pojemności 0.7 l i numerze partii 17112061. Działania te mają charakter ściśle prewencyjny i zostały podjęte pomimo iż reklamacje dotyczyły jedynie kilku opakowań dystrybuowanych wyłącznie na polskim rynku. Producent, zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które zakupiły lub są w posiadaniu produktów ze zidentyfikowanej partii o ich niespożywanie. Jednocześnie firma podkreśla, że produkt z wyżej wymienionej partii nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Klienci skarżyli się na nieprzyjemny zapach

Zgłoszenia reklamacyjne konsumentów dotyczyły nieprzyjemnego zapachu produktów. Po informacji od klientów, właściciel marki uruchomił odpowiednie procedury, których celem jest ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji. W trybie pilnym zawiadomiono również odpowiednie służby.

W związku z zamieszaniem, firma uruchomiła infolinię o numerze (022) 53 53 235. Osoby, które są w posiadaniu produktów ze zidentyfikowanej partii, proszone są o kontakt pod wyżej wymienionym numerem telefonu w celu uzyskania dalszych instrukcji. Pytania można również kierować na adres email: kontakt@wodkaluksusowa.pl.

Galeria:

Najdroższa butelka wódki na świecie