Wiceprezes PGE na PALS: Czy duże korporacje mogą dobrze współpracować ze start-upami?

- Duża korporacja, jaką jest PGE może i powinna dobrze współpracować ze start-upami. W otoczeniu PGE powstaje wiele firm, które przychodzą z pomysłami i propozycjami. Od strony technologicznej są one bardzo ciekawe, natomiast wymagają współpracy biznesowej, aby mogły zafunkcjonować w otoczeniu tak dużej firmy jak PGE potrzebują pomocy – tłumaczył Tomasz Jarmicki, wiceprezes zarządu PGE.



Organizowany przez wydawcę „Wprost” Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa w Miami (Polish-American Leadership Summit, PALS) zgromadził polityczną i biznesową śmietankę z obu stron oceanu. Kilkuset uczestników w trakcie dziewięciu paneli dyskusyjnych przez trzy dni rozmawiało o współpracy polsko-amerykańskiej. Szczyt w Miami to najważniejsze wydarzenie w polsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych 2018 r. i pierwsza tego typu inicjatywa od lat. W specjalnym przemówieniu do uczestników prezydent Andrzej Duda, który objął szczyt patronatem, przypomniał zasługi Amerykanów w odzyskaniu polskiej niepodległości, której setną rocznicę obchodzimy w tym roku. – Ta bardzo cenna inicjatywa dopełnia kalendarz polsko-amerykańskich kontaktów politycznych o równie istotny wymiar gospodarczy – podkreślił prezydent w nagraniu.

Partnerami strategicznymi Polsko-Amerykańskiego Szczytu Przywództwa są: Polska Strefa Inwestycji są Grupa LOTOS oraz KGHM Polska Miedź. Partnerami wydarzenia są TAURON, ENEA, PGE Polska Grupa Energetyczna, PHN oraz Supra Brokers. Partnerami programowymi i merytorycznymi #PALS są Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (Grupa PFR). Wydarzenie jest również objęte patronatem The American Institute of Polish Culture. Patronat medialny nad konferencją objęły Telewizja Polska, TV Polonia, tygodniki „Wprost” i „Do Rzeczy”, miesięcznik „Historia Do Rzeczy”, serwisy Wprost.pl i DoRzeczy.pl, telewizja Inwestorzy.tv oraz polonijny „Nowy Dziennik”. Organizatorem wydarzenia były PMPG Polskie Media, Round Table Mixer (RTMx) oraz Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej.