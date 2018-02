Pokazy garnków, masażerów, sprzedaż suplementów diety. UOKiK ukarał 5 firm za wprowadzanie klientów w błąd

Wycieczka z pokazem garnków, oferowanie lamp do naświetlania podczas wykładu, prezentacja masażerów, badania połączone ze sprzedażą suplementów diety – podczas takich spotkań często dochodzi do nieprawidłowości. Zdarza się, że wprowadzeni w błąd konsumenci decydują się na niepotrzebny i zbyt drogi zakup, a potem mają problemy ze zwrotem lub reklamacją. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 5 przedsiębiorców nałożył kary – w sumie ponad 484 tys. zł. To firmy: Aqua Med oraz Carpe Diem Med z Opalenicy, Iscomed z Wrocławia, Housefire (dawniej Hausfeuer) z Poznania oraz Biomed Centrum Kruszka, Kruszka ze Smolnicy. Natomiast Firma Handlowo-Usługowa Exito z Opalenicy zobowiązała się, że usunie skutki naruszenia praw konsumentów.

Długie listy zarzutów i wysokie kary

– Ci przedsiębiorcy naruszali zbiorowe interesy konsumentów, np. nie przekazywali klientom rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów i handlowego celu spotkań. Umyślnie wprowadzali ich w błąd, by nakłonić do zakupów, których konsumenci w innych okolicznościach by nie zrobili – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Niedopuszczalne było też dawanie do podpisu niezgodnych z prawem weksli, ograniczanie praw do rękojmi czy zniechęcanie do zwrotu towarów – dodaje.

Zakwestionowane sztuczki sprzedawców to: ukryty cel spotkania, nieprawdziwe informacje o produktach, sprzeczne z prawem weksle, brak kopii dokumentów dla klienta, utrudnianie zwrotów towaru oraz ograniczanie prawa do rękojmi.

Kary nałożone na poszczególne firmy: Housefire: 360 012 zł, firma ma też zwrócić klientom weksle z klauzulą „na zlecenie” oraz niesłusznie pobrane kwoty z tytułu uszkodzenia towaru lub opakowania, Biomed Centrum Kruszka, Kruszka: 39 222 zł, Iscomed: 36 811 zł, Carpe Diem Med: 27 964 zł, Aqua Med: 20 548 zł.

