Lidl zapowiada podwyżki wynagrodzeń. Ile dostaną pracownicy?

Lidl Polska docenia zaangażowanie pracowników oferując im wysokie zarobki - wyższe od średnich wynagrodzeń w handlu. Od marca 2018 r. stawki płac w Lidlu ponownie wzrastają, tym razem o 9,3 proc. w stosunku do poziomu wynagrodzeń z roku ubiegłego. Z początkiem marca pracownicy sklepów będą zarabiać od 2 800 zł brutto do 3550 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu - 2 950 zł brutto do 3750 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 150 zł brutto do 4050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.

– O naszej pozycji na rynku w Polsce decyduje zaangażowanie naszych pracowników. W Lidlu pracuje ponad 15000 pracowników w całej Polsce, wraz ze wzrostem firmy stale podnosimy pensje. Nasi pracownicy są objęci bezpłatną, prywatną opiekę medyczną. Do pakietu socjalnego dochodzą, paczki świąteczne, bony okolicznościowe oraz „wyprawki dla pierwszoklasistów” – powiedział prezes Maksymilian Braniecki.

W styczniu 2017 r. Lidl zapowiedział podwyżki płac średnio o 9 proc. Po ubiegłorocznych podwyżkach pensja na stanowisku pracownika sklepu wynosi 2550 zł - 3300 zł brutto na początku pracy.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. W Europie istnieje około 10 tys. sklepów tej marki, a w Polsce - ponad 600.

Czytaj także:

Spór o polską kiełbasę w Lidlu. Niemieccy hodowcy oburzeni