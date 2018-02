Allegro zapowiada kontrole korespondencji i zmiany w regulaminie

Badanie przeprowadzone na zlecenie Allegro w styczniu, ujawniło niedozwolone praktyki niektórych sprzedających. Namawiali oni klientów do dokonania zakupu poza Allegro, np. w innym sklepie internetowym. Promowali też sprzedaż poza Allegro przez wysyłanie ulotek reklamujących inne sklepy. Zdarzało się sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych dopisywanie klientów do marketingowych baz danych bez stosownej zgody. Okazało się też, że niektórzy sprzedawcy mogą nieświadomie łamać regulamin Allegro w tej kwestii, np. publikując w ofertach zachętę do negocjacji ceny, oferując wystawienia ofert na życzenie klienta, proponując składanie zamówień telefonicznych itp.

Zwrócono uwagę na fakt, że transakcja zakończona poza Allegro jest także niekorzystna dla sprzedającego, bo nie ma on możliwości otrzymania oceny podsumowującej zakup, na którą zwraca uwagę większość potencjalnych klientów w internecie.

Wyrywkowa kontrola korespondencji

Przedstawiciele Allegro poinformowali, że zostaną podjęte działania informacyjne i edukacyjne skierowane do wszystkich sprzedawców. „22 lutego doprecyzowaliśmy w regulaminie informacje o tym, jakie działania promujące sprzedaż prowadzoną poza Allegro stanowią naruszenie zasad. Będziemy wyrywkowo kontrolować treść korespondencji prowadzonej między sprzedającymi i klientami przez narzędzia udostępniane przez Allegro. Wprowadzamy też w regulaminie zasadę, że jedną z sankcji za złamanie zakazu promocji sprzedaży poza Allegro będzie – po wcześniejszym upomnieniu – obniżenie pozycji ofert danego sprzedawcy w rankingu trafności, a w ostateczności blokada sprzedaży oraz konta” – poinformowano.