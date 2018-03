Ograniczenie handlu w niedzielę wchodzi w życie. Sprawdź, kiedy sklepy będą zamknięte

Zgodnie z ustawą, od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). W akcie prawnym przewidziano kary finansowe za złamanie zakazu handlu – od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. A przy uporczywym łamaniu prawa – możliwe będzie też zastosowanie kary ograniczenia wolności. Ostatnie poprawki do ustawy zostały przyjęte przez Sejm 10 stycznia. We wtorek 30 stycznia, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.

Związkowcy niezadowoleni

Związkowcom nie podobają się przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, które nie zakazują pracy do późna w soboty oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek. – Pracownicy z różnych sklepów informowali nas, że w piątek i sobotę czas pracy będzie przedłużony do godziny 23.45. W nocy z niedzieli na poniedziałek będą się musieli stawić piętnaście minut po północy – powiedział dla TVN24 BiS Robert Jacyno z oddziału NSZZ „Solidarność” 80 przy Jeronimo Martins Polska, właścicielu sieci Biedronka. Sieć marketów nie potwierdziła tych informacji, przyznała jedynie, że trwają analizy ewentualnych zmian grafików, w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę. Również Lidl oraz Carrefour mają rozważać podobne zmiany.

Rafalska: Zakaz handlu w niedziele nie zwiększy bezrobocia

– Wejście w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele nie spowoduje wzrostu bezrobocia ani spadku liczby zatrudnionych – uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. – Skutki nie będą tak odczuwalne i nie spodziewamy się absolutnie wzrostu bezrobocia albo spadku liczby osób zatrudnionych – powiedziała Rafalska w wywiadzie dla „Sygnałów Dnia” w Programie Pierwszym Polskiego Radia. – Bez obaw – wszyscy widzimy, jaki mamy rynek pracy, jakie są niedobory pracowników w różnych branżach, w tym również w branży handlowej. Wiemy też, jak ten proces przebiegał na Węgrzech – chociaż ja doskonale pamiętam, że Węgrzy się wycofali z tego rozwiązania po roku – ale nie było tam wzrostu bezrobocia, nie było spadku liczby zatrudnionych – dodała.

Kiedy sklepy będą zamknięte?